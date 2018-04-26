Başkan Çelik: “Gülen yüzler tüm yorgunluğumuzu alıyor”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yoğun çalışma temposunun yorgunluğu yaptığı bebek ziyaretleri ile atıyor. Belediyenin ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında Şehzadeler’de yeni doğan 3 bebeği ziyaret eden Başkan Çelik, çocuklarla yakından ilgilenerek belediye tarafından hazırlanmış olan hediyeleri ailelere teslim etti.

Yoğun bir tempo ile çalışmalarının sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yoğun iş temposunun içerisinde bulduğu her fırsatta esnaf, ev, hasta ve bebek ziyaretleri yapmayı ihmal etmiyor. Yoğun çalışma yorgunluğunu yaptığı ziyaretlere attığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Belediyemizin yoğun bir çalışma temposu var. Bu tempo içerisinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyor aynı zamanda belediyemizin rutin işlerini de aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm bu yoğunluğun içerisinde halkımızın içerisinde olamaya büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda fırsat buldukça Şehzadelerimizde yeni doğan bebeklerimizi ziyaret ediyor, bu ziyaretlerle adeta tüm yorgunluğumuzu atma fırsatı buluyoruz. Bebek ziyaretleri esnasında tüm yorgunluğumuz ve stresimiz gidiyor. Bu bağlamda belediyemizin ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında bugün Tayyip Erdoğan Güç, Osman Ziya ve Berkay Ziya bebekleri evlerinde ziyaret ettik. Belediyemizin hazırlamış olduğu hediye çantaları ailelerimize teslim ettik. Göreve geldiğimiz yıl itibarı ile başlattığımız bu güzel projemiz ile bugüne kadar toplamda 8 bin 450 yeni doğan bebeği evlerinde ziyaret etme imkanımız oldu. Projemiz kapsamında ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.