Başkan Çelik koltuğunu minik Arda’ya devretti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Başkanlık makamını Kazım Karabekir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Arda Çınar’a devretti. Başkanlık makamına oturan Arda Çınar’ın ilk talimatı eğitim alanlarının fiziki imkanlarının hızlı bir şekilde iyileştirilmesi ve yeni oyun alanlarının yapılması oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile başkanlık makamını Kazım Karabekir Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Arda Çınar’a devretti. Başkanlık makamına oturan 5. sınıf öğrencisi olan Çınar ilk olarak eğitim alanlarının fiziki imkanlarının hızlı bir şekilde iyileştirilmesi ve yeni oyun alanlarının yapılması oldu. İlk talimatlarını telefonla Fen İşleri Müdürü Halil Şentürk’e veren yeni Başkan Çınar engelli bireylerin de hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasını istedi. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramının kutlayan Çınar, “23 Nisan’ı bayram ilan ederek bunun bütün dünya çocuklarına armağan eden ve onlarla paylaşan tek ülke Türkiye’dir. Bizler bu anlamlı günü milletçe büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Bizlere bu gurur ve coşkuyu veren başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı coşku ile yaşamamız için şehit olan şehitlerimiz ve çocuk şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu anlamlı günde Belediye Başkanlık makamını bana bırakarak böylesine güzel bir duyguyu yaşatan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’nin geleceği çok daha güzel olacak”

Türkiye’de yetişen yeni neslin bilinçli bir şekilde yetiştiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 98. yıldönümü. Bugün koltuğumuzu değerli Başkanımız Arda Çınar’a devrettik. Kendisi devir töreninde çok ta güzel konuşmalar gerçekleştirdiler. Belediyemizin hizmetlerin noktasında müdürlerimizi arayıp işlerin bir an evvel yapılması için gerekli talimatları da bizzat kendisi verdi ve aynı zamanda bizleri de unutmayarak bizlere çay ikramında da bulundu. İnşallah daha nice bayramlarda bir arada olmayı diliyoruz. Meclisimizin kuruluş sürecinde mücadele veren ve şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kurucu Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurucu meclis üyelerini de rahmetle anıyoruz. 23 Nisan, hiçbir milletin çocuklarına nasip olmayan bir güzellik. Bir milli bayram bizde çocuklarımıza has olarak kutlanıyor. Bu nedenle bu özel günde bizde koltuğumuzu çok akıllı ve bilgili Arda başkanımıza teslim ettik. Şehzadeler’in emin ellerde olduğunu bir kez daha gördük. Yeni neslimizin bilgisini ve tecrübelerini gördükçe Türkiye’nin geleceğinin çok daha güzel olacağının düşünüyorum. Bu vesile ile bir kez daha tüm çocuklarımızın bayramının kutluyorum” dedi.