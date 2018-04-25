Başkan Çelik’ten kurum müdürlerine iade-i ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Semih Coşkun’a iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ile kurumlar arası işbirliği geliştirmek amacı ile ziyaretlerine devam ediyor. Çelik, bu kapsamda daha önce kendisine ziyarete gelen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Semih Coşkun’a iade-i ziyarette bulunarak, fikir alışverişinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Kurulduğumuz günden bu zamana kadar şehrimize hizmet etme noktasında devletimizin tüm kurumları ile iş birliği içerisinde olduk. Bugünden sonra da aynı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda daha öncesinde şahsımı ziyaret eden değerli SGK İl Müdürümüz Yavuz Kurt ve Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Semih Coşkun’a hem bir iade-i ziyaret, hem de şehrimize ortak yapabileceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Şehrin yerel yöneticileri olarak tüm kurumlarımızı önemsiyor ve o kurumlarımızın bulunduğu alanlarda ortak projeler çalışmalar yürütüyoruz. Manisa’ya hizmet edenler olarak Manisalılar için her zaman temas halinde olacak ve hizmetlerimizi bu yönde vereceğiz. Bugün bizleri ağırlayan her iki kurum müdürümüze çok teşekkür ediyor, çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum” dedi.