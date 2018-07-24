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24 Temmuz 2018 Salı 16:28

Başkan Çelik’ten Şehzadeler’e bağlanan Gökbel Mahallesinde inceleme

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Haziran’da resmi gazetede yayımlanan üçlü kararname ile resmen Şehzadeler İlçesine bağlanan Gökbel Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir...

Başkan Çelik'ten Şehzadeler'e bağlanan Gökbel Mahallesinde inceleme
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Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Haziran’da resmi gazetede yayımlanan üçlü kararname ile resmen Şehzadeler İlçesine bağlanan Gökbel Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz 23 Haziranda resmi gazetede yayımlanan üçlü kararname ile Yunusemre İlçesine bağlıyken, arazilerinin çoğunluğunun Şehzadeler ilçesinde kalması nedeni ile Şehzadeler’e bağlanan Gökbel Mahallesinde incelemelerde bulundu. Şehzadele ilçesine yeni bağlanan iki mahalleyle birlikte Mahalle sayısının 65’ten 67’ye çıktığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Gökbel Mahallemiz köy yerleşik alanı Yunusemre İlçesi sınırlarında olmasına karşın arazisinin büyük bir çoğunluğunun Şehzadeler tarafında kalması nedeni ile idari olarak Şehzadeler’e bağlanma talebi vardı. Bununla birlikte Kaleköy Mahallemizde aynı şekilde olan bir mahallemiz olduğu için onlarında böyle bir talebi vardı. Biz Şehzadeler Belediyesi olarak her iki mahallenin bize bağlanması için meclisimizden gereken kararı almıştık ve konuyu İçişleri Bakanlığına iletmiştik. Her iki mahallemizde yapılan referandumda da vatandaşlarımız bu konuyu kabul etmişlerdi. Tüm çalışmaların tamamlanması ile birlikte 23 Haziran tarihinde resmi gazetede yayımlanan üçlü kararname ile Gökbel ve Kaleköy Mahallelerimiz resmen Şehzadeler ilçesi sınırlarına resmen geçmiş oldular. Bu kararın hemen ardından her iki muhtarımız bizi ziyarete gelerek ivedi yapılması gereken çalışmalar ile alakalı bir görüş alışverişinde bulunmuş ve çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlatmıştık. Başlattığımız çalışmalarımız hala devam ediyor. Bundan sonrada ihtiyaç duyulduğunda her türlü çalışma belediyemiz tarafından yapılmaya devam edecektir” dedi.

Şehzadeler ilçesine yeni bağlanan her iki mahallenin de en iyi şekilde hizmet alması için tüm kamu kurumlarının eşit bir şekilde hizmet edeceğini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu mahalle halkının sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.
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