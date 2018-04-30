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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:46

Başkan Çelik’ten yeni evli çiftlere dualı mesir

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün Mesir saçım törenin ardından kıydığı iki nikahta, gelin ve damada nikâh defteri ile birlikte mesir saçımı esnasında kendisinin kaptığı dualı mesir macunlarını verdi.Şehzadeler...

Başkan Çelik'ten yeni evli çiftlere dualı mesir
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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün Mesir saçım törenin ardından kıydığı iki nikahta, gelin ve damada nikâh defteri ile birlikte mesir saçımı esnasında kendisinin kaptığı dualı mesir macunlarını verdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün 478. Uluslararası Mesir Festivali kapsamında düzenlenen mesir saçım töreninin ardından yeni evlenen iki çiftin mutluluklarına ortak oldu. Yoğun geçen Mesir programının ardından Tarihi Bedesten’de düzenlenen iki nikah törenine katılan Başkan Çelik, Gülşah ile Umut ve Semiha ile Abdullah çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Ardı ardına gerçekleşen törende her iki çiftin nikâhını kıyan Başkan Çelik, nikah sonunda çiftlere nikah cüzdanının yanı sıra, Sultan Camiinde kendisinin kapmış olduğu dualı mesir macunlarından hediye etti. 478 yıldır düzenlenen Mesir saçımının yeryüzünde yüz yıllardır kutlanan en eski geleneklerden biri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, Mesir ’in kadim Türk medeniyetinin bir örneği olduğunu belirtti. Başkan Çelik Gülşah ile Umut ve Semiha ile Abdullah çiftinin nikahını kıydıktan sonra her iki çifte de Sultan Camiinin kubbelerinden saçılmış ve kendisinin kaptığı dualı mesirlerden hediye etti.
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