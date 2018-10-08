Başkan Çerçi Karaköy Pazarını gezdi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaköy Pazarı girişinde vatandaşlara aşure ikram etti. Daha sonra semt pazarını gezen Başkan Çerçi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıları fiyatlar konusunda uyaran Belediye Başkanı...

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Karaköy Pazarı girişinde vatandaşlara aşure ikram etti. Daha sonra semt pazarını gezen Başkan Çerçi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcıları fiyatlar konusunda uyaran Belediye Başkanı Çerçi, kimsenin mağdur olmaması adına bu konuda duyarlı davranılmasını istedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında hizmet veren Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) tarafından gerçekleştirilen aşure hayrına katıldı. Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Mali Hizmetler Müdürü Sevinç Kibar, Zabıta Müdürü Özgür Esin ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Tunca eşlik etti. Başkan Çerçi ve beraberindekiler daha sonra Karaköy Pazarını ziyaret ederek pazarcıları gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin bazı esnaflarca vatandaşa yansıtılmasını eleştiren Belediye Başkanı Çerçi, pazarcıları uyardı. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ekonomik şartlarını bahane ederek, 1 liraya aldığı ürünü 4-5 liraya satan pazarcımız varsa elbette hesabını soracağız. Bu konuda zabıta müdürlüğümüz denetimlerini sıklaştırdı. Hiç kimsenin mağdur olmaması adına pazarcılarımızın duyarlı davranmasını önemle rica ediyorum” diye konuştu.