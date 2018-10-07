Başkan Çerçi muhtarlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçedeki kırsal mahallelerin muhtarları ile Ortaköy’de bir araya geldi.Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kırsal mahallelerin muhtarları ile Ortaköy Yunuspark’ta buluştu. Düzenlenen...

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçedeki kırsal mahallelerin muhtarları ile Ortaköy’de bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kırsal mahallelerin muhtarları ile Ortaköy Yunuspark’ta buluştu. Düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyesi Mustafa Gürler, Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Ata, Yuntdağı’nı tanıtmak amacıyla kurulan derneklerin yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Yunusemre Belediyesi’nin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Çerçi, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete giren Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanını tanıttı. Belediye Başkanı Çerçi, açıklamasında “İçerisinde ahşap iskele, oturma alanları, yürüyüş yolu, şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, restoran yer alan Ortaköy Yunuspark ve Biyolojik Gölet Projemizi tamamladık. Bu alanda toplantılarımız ve etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde turizm ve ekonomik anlamda cazibe merkezi olması amacıyla örnek çalışmalara imza atacağız. Bu durumda hem Yuntdağı hem de Manisalı hemşerilerimiz kazanacak” dedi.

Muhtarlar ise Yunusemre Belediyesi’ne güzel bir projeyi Manisa’ya kazandırdığı için teşekkür etti. Toplantının ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler Ortaköy Biyolojik Gölet Alanı ve Ortaköy Er Meydanı’nı gezdi.