MANİSA:
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09 Ekim 2018 Salı 17:23

Başkan Kayda, muhtarlar derneğini ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şuba Başkanı ve aynı zamanda Gaziler Mahalle Muhtarı Mehmet Güler’i makamında ağırladı.Güler’e ziyarette dernek başkan yardımcısı Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan...

Başkan Kayda, muhtarlar derneğini ağırladı
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Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şuba Başkanı ve aynı zamanda Gaziler Mahalle Muhtarı Mehmet Güler’i makamında ağırladı.

Güler’e ziyarette dernek başkan yardımcısı Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir ve Derbent Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarıkaya eşlik etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Güler, Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Kayda’ya teşekkür ederek, belediye çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Yaklaşan 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Şimdiden gününüzü kutluyor, tüm muhtarlarımızı muhtarlar gününde gerçekleştireceğimiz akşam yemeğine davet ediyorum” dedi.
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