MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:52

Başkan Selçuk Beyharmanı Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Beyharmanı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesini ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, mahallelilerle...

Başkan Selçuk Beyharmanı Mahallesinde vatandaşlarla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Beyharmanı Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesini ziyaret eden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, mahallelilerle buluştu. Başkan Selçuk Beyharmanı Mahallesi Muhtarı Kadir Üremiş’le birlikte mahalle halkının sorunlarını dinledi. Mahalleye kısa sürede çok amaçlı pazar yerinin yapılmasına başlanacağı müjdesini veren Selçuk, "Beyharmanı Mahallemizde yer belirledik. 400 metrekarelik alana üzeri kapalı olacak. Burası pazar yeri olarak kullanılacağı gibi mahalle halkımızın sünnet, düğün ve mevlit törenlerinde de kullanılabilecek. Sarıgöl Belediyemizin kendi imkanlarıyla yapılacak olan pazar yerinin bir ay içerisinde başlanacak ve bir ayda da hizmete girecektir. Beyhamanı Mahallemizden önce dört mahallemizde kapalı pazar yerine kavuştu bu yapılacak olan beşinci mahallemiz olacak" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku