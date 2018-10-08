Başkan Şirin Yörük Şenliğine katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Belediyesi’nin destekleri ve katkılarıyla Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Yörük Şenliği’ne katıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Şirin, şenliğe katılanlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

Dağ Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu şenliğe Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgüt temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin bir konuşma yaptı. Başkan Şirin konuşmasında, “Ne mutlu ki yine böylesi güzel bir etkinlikte Yörüğü, Arnavutu, Çerkezi, Boşnağı bir aradayız. Her zaman dediğim gibi sofrasında bereket, çadırında hasret, sözlerinde samimiyet olan Yörüklerimizin hepimizi birleştirici samimiyetiyle bugün buradayız, sizlerleyiz. Bugün, kıtalara hakimiyet kurmuş imparatorluğun ardından filizlenerek koca bir çınar haline gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam köklerinden biri olan Yörüklerimizle kucaklaşıyor, dostlarımızla hasret gideriyoruz. Bizler, bugün toplum olarak daha güzel günlere ulaşabilmemizin, ülkemizin dünyadaki saygınlığının daha da artmasının ancak kendi değerlerimize, milli kültürümüze sahip çıkmakla mümkün olabileceği inancındayız. Ay-Yıldızlı şehit kanlarıyla sulanmış Türk Bayrağımızın birleştirici gücüyle mensubu olmaktan onur duyduğumuz Türk Milleti’nin Yörüğü’nden gurur duyuyoruz. Sofrasını açan, dilinden bal akan, samimiyetiyle gönlümüzdeki yeri apayrı olan kıymetli Yörükleri can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

"Hiç bir güç ve kuvvet Türk’ü asla yenemez’

Başkan Şirin sözlerine şu şekilde devam etti: “Her Türk boyu gibi vatan savunmasında gözünü kırpmadan cepheden cepheye koşan Yörüklerden, ilk darbeyi vurarak Aydın’da düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş Yörük Ali Efe’yi, canını malını ortaya koyarak mücadele etmiş tüm Yörükleri rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Turgutlu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana, 4 buçuk yıldır hemşeri derneklerimizle her zaman el ele gönül gönüle olduğumuzu, olmaya da devam ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. O açıdan geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da inşallah Atalarımızın binlerce yıllık yaşam kültürüyle oluşturduğu zengin Yörük mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu bereketin ve samimiyetin kaybolmamasını, Yörük kültürünün tüm Türkiye’de yaşatılarak örnek teşkil etmesini temenni ediyor, bugün burada emeği geçen başta Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanımız Değerli Ayşe Demir ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız Hasan Hüseyin Coşkun olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yörük Kızı Zübeyde Hanım’ın oğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ’Arkadaşlar gidip Toros Dağlarına bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk’ü yenemez.’ Karakoyunlu, Deveci, Tekeli her ne obaya, hangi boya mensup olursa olsun, Yörük Türkmen kardeşlerimizi gönülden kucaklıyorum. İyi ki Kasabamız var, iyi ki Manisa, İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Orta Asya Bozkırları’ndaki kıl çadırından bir sel gibi çıkıp tıpkı seyyahlar gibi Anadolu’ya, Ortadoğu’ya Balkanlara ve dünyanın en ücra köşelerine yürümüş bir neslin evlatları olarak Rabbim bizleri yine böyle güzel günlerde bir araya getirsin diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Şirin, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Halk ozanları tarafından türkülerin söylendiği zeybeklerin oynadığı şenlik vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.