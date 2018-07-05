MANİSA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:28

Başkan Şirin’den çocuklara havuz jesti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yaz spor okulları kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi’nde faaliyetlerini sürdüren bütün branşlardaki öğrencilere havuz jestinde bulundu. Pazartesi gününden itibaren yüzme kurslarının yapılacağı...

Başkan Şirin'den çocuklara havuz jesti
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Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yaz spor okulları kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi’nde faaliyetlerini sürdüren bütün branşlardaki öğrencilere havuz jestinde bulundu. Pazartesi gününden itibaren yüzme kurslarının yapılacağı kapalı yüzme havuzunda eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Başkan Şirin’in bu jestine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin destekleriyle Turgutlu gençliğine hediye edilen Nurgül Fidan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu’ndaki yüzme kursları Pazartesi günü başlayacak. Kurslar başlamadan önce Turgutlu Belediyesi Spor Akademisindeki tüm branşlarda faaliyet gösteren öğrencilere de Belediye Başkanı Turgay Şirin’den sürpriz bir hediye geldi. Öğrencilere havuz hediye ederek onlara keyifli vakit imkanı sunduklarını belirten Başkan Şirin, “Yaz spor okulları kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi’ndeki tüm branşlarda yer alan öğrencilerimize bir jest yapmak istedik. Öğrencilerimiz, Ergenekon Mahallesi’ndeki Nurgül Fidan Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu’nda yüzerek hem spor yaptılar hem de gönüllerince eğlendiler. Ayrıca buradan da Turgutlu’muza müjde vermek istiyorum. Pazartesi gününden itibaren yüzme havuzumuzda kurslarımız başlıyor. Kayıt yaptırmak isteyen aileler Belediyemiz zemin katındaki başvuru masasından yardım alabilirler. Turgutlu gençliğine verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
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