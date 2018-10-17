Başkan Uçak avcıların taleplerini dinledi

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak Avcılar ve Alaşehir Atıcılar İhtisas Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp üyelerinden gelen talepleri dinledi. Başkan Uçak, kulüp üyelerinin talepleri üzerine av köpeği barınağı, toplantı sponsorluğu ve hediye sponsorluğu sözü verdi.

Alaşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile sıcak ilişkiler içerisinde olan ve sık sık yaptığı ziyaretlerle sivil toplumun nabzını tutan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Uçak, son olarak yapmış olduğu ziyaretler kapsamında, belediye meclis üyeleri ve ziraat odası başkanı ile birlikte Alaşehir Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü’nü ziyaret etti. Başkan Uçak, kulüp başkanı ve kulüp üyeleri ile fikir alışverişinde bulunarak, kulüp üyelerinden gelen talepleri dinledi.

Başkan Uçak söz verdi

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Uçak, kulüp üyelerinin talepleri üzerine av köpeği barınağı, toplantı sponsorluğu ve hediye sponsorluğu sözü verdi. Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı ve üyeleri Başkan Uçak’a ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.