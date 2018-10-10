MANİSA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:21

Başkan Yaralı’dan pazar denetimi

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, ilçedeki pazaryerini bizzat gezerek, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız...

Başkan Yaralı'dan pazar denetimi
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Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, ilçedeki pazaryerini bizzat gezerek, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Halim Şener ve Belediye Zabıta ekipleri ile birlikte pazaryerine giden Başkan Yaralı, fiyat etiketlerini inceledi. Başkan Yaralı, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pazaryerinde genel anlamda kayda değer bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Dolar kurunun yükselmesinden dolayı son dönemlerde fiyat politikalarında bazı sıkıntılar oluştu. Bunun yanında fırsatçılar ortaya çıktı. Ancak bugün bizim yaptığımız denetimlerde esnaflarımızın makul ölçülerde fiyatlandırma yaptıklarını gördük. Bizler, vatandaş, esnaf, devlet ve millet olarak bir bütün olursak ve herkes hakkı olanı alırsa bu tür sıkıntıları çok kolay aşarız diye düşünüyorum. Ülkemize karşı ekonomik hamleler ve operasyonlar düzenleniyor. Bu sıkıntıların içinden inşallah başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü başımızda bu konulara karşı net olarak tavrını koyan dirayetli ve dik duruşlu bir Cumhurbaşkanımız var. Biz kendisinin talimatları doğrultusunda pazara çıktık ve denetimlerde bulunduk."

Başkan Yaralı, böyle günlerde herkesin milli bir duruş sergilemesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Bazı esnaflarımız dolara ve ekonomik yaptırımlara inat, fiyatlarda indirim uyguladığını ifade etti. İşte bizim yapmamız gereken budur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız da enflasyonla topyekun mücadele programını açıkladı. Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekun Mücadele ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katkı sağlamak isteyen tüm firmalardan beklenti, ürün ve hizmetlerde yıl sonuna kadar yüzde 10 asgari indirim taahhüdü vermeleridir" dedi.
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