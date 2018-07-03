Basketbolda ödüller sahiplerini buldu

2017-2018 Erdoğan Poyracıklı Kızlar ve Erkekler Basketbol Yerel Ligi ödül töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından...

2017-2018 Erdoğan Poyracıklı Kızlar ve Erkekler Basketbol Yerel Ligi ödül töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve 2017-2018 basketbol sezonu yıllık faaliyet programı içerisinde yer alan Erdoğan Poyracıklı Kızlar ve Erkekler Basketbol Yerel Ligi oynanan müsabakaların ardından tamamlandı.

Müsabakalar sonunda U11 Ligi erkeklerde ER-GÜ birinci, Salihli Belediyespor ikinci, İhsan Erturgut üçüncü oldu. U12 Ligi erkeklerde İhsan Erturgut birinci, Akhisar Belediyespor ikinci, Yeni Yıldızlar üçüncü olurken, U12 Ligi kızlarda Yunusemre Belediyespor birinci, İhsan Erturgut ikinci, Sekiz Eylül üçüncü oldu. U13 Ligi erkeklerde birinci Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor ikinci, Sekiz Eylül ise üçüncü oldu. U13 Ligi kızlarda Turgutlu Belediyespor birinci, MGS ikinci, İhsan Erturgut üçüncü, Yunusemre Belediyespor dördüncü sırada yer aldı. U14 Ligi erkeklerde Akhisar Belediyespor birinci, Yeni Yıldızlar ikinci, Cesur Yıldızlar üçüncü olurken, U14 Ligi kızlarda Turgutlu Belediyespor B takımı birinci, MGS ikinci, Turgutlu Belediyespor B takımı üçüncü, Ahmetli Belediyespor dördüncü oldu. U15 Ligi erkeklerde Akhisar Belediyespor birinci, Sekiz Eylül ikinci, ER-GÜ üçüncü olurken, U15 Ligi kızlarda ise Kocatürk birinci, Turgutlu Belediyespor ikinci, Ahmetli Belediyespor üçüncü oldu. U16 Ligi erkeklerde Manisa Büyükşehir Belediyespor birinci, Akhisar Belediyespor ikinci, MGS üçüncü oldu. U18 Ligi’nde ise erkeklerde Akhisar Belediyespor birinci, Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci, Salihli Belediyespor üçüncü sırada yer alırken, U18 Ligi kızlarda Kocatürk A takımı birinci, Akhisar Belediyespor ikinci, Kocatürk B takımı üçüncü oldu. Organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Çöven: “Gelecek için umut verici bir lig oldu”

Yerel liglerin zevkli, çekişmeli ve gelecek için umut verici müsabakalara sahne olduğunu belirten Basketbol Manisa İl Temsilcisi Dr. Nejdet Çöven şunları söyledi: “Her yaşta eğitim ve sporu birleştirmeyi hedefleyen, mücadele etme duygusunun yanında dostluğu ve centilmenliği ön plana çıkaran bu tür sportif faaliyetlerin artması, gençlerimizin birbirleriyle kaynaşmaları, spor ahlakı ile bezenmelerine aracı olmuştur. Yerel ligimiz, toplamda 70 takım, 900 sporcu, 40 antrenörün katılımı ve 350 maç ile tamamlanmıştır. Bu karşılaşmaların oynanmasında bizlere destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve il müdürlüğü personeline, Türkiye Basketbol Federasyonu Manisa İl Tertip Komitesi’ne, hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, salon görevlilerimize, emniyet görevlilerimize, desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyoruz.”