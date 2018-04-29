Belediyecilikteki tecrübesini milletvekilliğine taşımak istiyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 7 yıldır belediye başkanlığı yapan ve İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa Dr. Gökhan Karaçoban, bugüne kadar "Hizmetin siyaseti olmaz" anlayışıyla şehrinin en ücra...

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 7 yıldır belediye başkanlığı yapan ve İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa Dr. Gökhan Karaçoban, bugüne kadar "Hizmetin siyaseti olmaz" anlayışıyla şehrinin en ücra noktasına kadar hizmet götürdüğünü belirterek, ülkesi ve Manisa için daha büyük hizmetlerde yer almak adına milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

Alaşehir’de MHP’den belediye başkanlığı görevini yürütürken, 24 Haziran seçimleri için istifa ederek İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan Dr. Gökhan Karaçoban, belediyecilikteki tecrübesini milletvekilliğini taşımak istiyor. İstifası ve adaylık süreci hakkında bilgi veren Karaçoban, "7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimde İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibarıyla bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket, yeni bir heyecanla İYİ Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Bunun için vatandaşlarımızdan gerekli teveccühü görmek, onların beğenilerine layık olmaya çalışmak en büyük hedefimizdir. Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu darboğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu. 3 Kasım 2019’da yapılması gereken genel seçimlere kadar bu sürecin taşınamayacağı aşikârdır. Bu ülkenin muhakkak ve muhakkak seçim havasından çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla, TBMM’de alınan kararla 24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaştaki bu beklentiye cevap vermesini, onları tekrar canlandıracak, ümit ve yeni bir ışık olacak sonuçları doğurmasını yüce Rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye iyi olacak" dedi.

"Daha büyük hizmetlerde yer almak istiyorum"

Karaçoban, "Belediye başkanlığı yaptığım süreçte ‘Hizmetin siyaseti olmaz’ anlayışıyla çıktığım bu yolda hiçbir siyasi ayrım gözetmeden şehrimizin merkezinden en ücra köşesine kadar eşit hizmet anlayışıyla belediyecilik hizmetlerini yerine getirdim. Yüce Rabbim nasip ederse bundan sonra ülkem ve Manisam için daha büyük hizmetlerde yer almak istiyorum. Türkiye iyi olacak" diye konuştu.

Karaçoban’ın belediye başkanlığında hayata geçirdiği bazı projeler şöyle: "Âlâ Wifi", "Dar Gelirli Vatandaşlarımıza Ev İmkanı", "Alzehmir Rehabilitasyon Ve Tedavi Merkezi", "Ücretsiz Yem Desteği", "Çocuk Trafik Eğitim Parkı", "Engelli Çocuklarımız İçin Galoş Merkezi",“Projeniz Bizden, Huzur İçinde Yaşaması Sizden“, "Engelli Aracımız İle Engelleri Birlikte Aşıyoruz", "Okul Zabıtası", "Turizm Zabıtası", "Tarımsal Sulama İhtiyacı Duyulan Mahallelerimiz Suya Kavuşuyor", "Çiftçimize Ücretsiz Yem Desteği", "Eğitime Destek", ’’444 8 653 Çağrı Merkezi", "Halk Günleri", "Şehitlik Müzesi", "Araç Takip Sistemi", "Ücretsiz Cenaze Çadırı", "Mehmetçiğe Üzüm Takviyesi"