MANİSA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:16

Binbaşı Karameşe Ankara’ya atandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 yıldır garnizon komutanı olarak görev yapan Personel Binbaşı Kamil Karameşe, Ankara’ya atandı.Ankara’ya atanan Salihli Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Kamil Karameşe, ilçede veda ziyaretlerine başladı....

Binbaşı Karameşe Ankara'ya atandı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 yıldır garnizon komutanı olarak görev yapan Personel Binbaşı Kamil Karameşe, Ankara’ya atandı.

Ankara’ya atanan Salihli Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Kamil Karameşe, ilçede veda ziyaretlerine başladı. Karameşe, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek vedalaştı. Garnizon komutanı olarak iki yıldır Salihli’de görev yaptığını anlatan Binbaşı Karameşe, görevde bulunduğu süre içinde kendilerine her zaman yardımcı ve destek olan Belediye Başkanı Kayda’ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Binbaşı Karameşe’ye nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.
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