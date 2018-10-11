MANİSA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:05

Büyükbelen’in dört gözle beklediği çalışma başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Büyükbelen Mahallesi’nde 8 buçuk milyon TL yatırım bedeliyle 32 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,...

Büyükbelen'in dört gözle beklediği çalışma başladı
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Büyükbelen Mahallesi’nde 8 buçuk milyon TL yatırım bedeliyle 32 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde hayata geçirdiği çalışmalarla, vatandaşları yıllardır özlenen hizmetleri buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nin 50 yıllık kanalizasyon hattını yenilemek için çalışmalarını başlattı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş dahilinde mahalleye 8 buçuk milyon TL yatırım bedeliyle 28 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesinin yanı sıra, 4 kilometrelik de yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Mahallede daha önce yapılan 1 milyon 650 bin TL’lik yatırım ile 27 kilometrelik içme suyu hattı da yenilenmişti.

Büyükbelen Mahalle Muhtarı Etem İşler, mahallelerini sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşturacak olan çalışma için MASKİ’ye teşekkür ederek, “Altyapı çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde bitecek. Mahallemiz bir düzene ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Bu çalışmalar için Cengiz Başkan’a saygılarımızı sunuyor ve teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.
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