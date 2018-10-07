Büyükşehirin sosyal sorumluluk projesine övgü

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Manisa Şubesi yöneticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tiyatro gelirlerini kamu yararına çalışan sivil toplum örgütlerine bağışlaması projesini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Manisa Şubesi yöneticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile bir araya gelen vakıf yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tiyatro gelirlerini kamu yararına çalışan sivil toplum örgütlerine bağışlaması projesini takdirle karşıladıklarını belirterek, proje nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Manisa Şube Başkanı Sıdıka Doğdu, yönetim kurulu üyeleri Neşe Budakçıgil, Beril Güven, Müberra Yiğiter, Nimet Çıtak ve Yurdagül Genç ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yürütülebilecek ortak projelerin gündeme geldiği ziyarette, tiyatro gelirlerinin kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağışlanması projesinden de övgüyle söz edildi. Şube Başkanı Sıdıka Doğdu, projeyi takdirle karşıladıklarını belirterek, proje nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.