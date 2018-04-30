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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:52

Çaltepe Mahallesinde geleneksel hayır yemeği

Saruhanlı’nın Çaltepe Mahallesinde düzenlenen geleneksel hayır yemeği, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.Yemeğe Başkan Yaralı’nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı...

Çaltepe Mahallesinde geleneksel hayır yemeği
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Saruhanlı’nın Çaltepe Mahallesinde düzenlenen geleneksel hayır yemeği, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yemeğe Başkan Yaralı’nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Kadın Kolları Başkanı Hatice Çelikoğlu, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayalar, meclis üyeleri, AK Parti Saruhanlı İlçe Yönetimi ve çok sayıda kişi katıldı.

Çaltepe’de Saruhanlı Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı alanda düzenlenen hayır yemeğinde din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Daha sonra davetlilere mahallenin yöresel yemeklerinden ikram edildi.

Başkan Yaralı, yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Muhtar Muammer Kocabaş başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizin sağlanması adına bu tür programlarımızı önemsiyoruz. Bu bölgedeki mahallelerimiz hayır yemeği programlarına büyük önem veriyor ve geleneksel olarak her yıl düzenliyor. Bizlerde Saruhanlı Belediyesi olarak bu programlara destek veriyoruz. Bu anlamda Çaltepe mahallemiz bugün çok güzel bir etkinliğe imza attı. Birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımız pekişti. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

Mahalle Muhtarı Kocabaş ise programlarına katılım ve desteğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’ya ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Öte yandan programa katılan vatandaşlara Saruhanlı Belediyesi tarafından şapka dağıtıldı.
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