MANİSA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:27

Çaltıcak Mahallesinde üst yapı çalışmalarına başlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kırkağaç’ın Çaltıcak Mahallesi’nde 6 bin 400 metrelik altyapı çalışmasının ardından 13 bin 500 metrekarelik kilit parke taş döşeme işine...

Çaltıcak Mahallesinde üst yapı çalışmalarına başlandı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kırkağaç’ın Çaltıcak Mahallesi’nde 6 bin 400 metrelik altyapı çalışmasının ardından 13 bin 500 metrekarelik kilit parke taş döşeme işine başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı işlerine ara vermeden başlıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Kırkağaç’ın Çaltıcak Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. Mahalleye 6 bin 400 metre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından ekipler, 13 bin 500 metrekare kilit parke taşı ile bordür döşeme işine başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışma ile Çaltıcak altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.
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