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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:05

Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlanıyor

Camiler ve Din Görevleri Haftası münasebetiyle, Kula’da görev yapan cami ve din görevlileri kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Diyanet-Sen Kula İlçe Temsilcisi Ali Osman Sönmez ve Diyanet-Sen üyeleri, Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu...

Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlanıyor
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Camiler ve Din Görevleri Haftası münasebetiyle, Kula’da görev yapan cami ve din görevlileri kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Diyanet-Sen Kula İlçe Temsilcisi Ali Osman Sönmez ve Diyanet-Sen üyeleri, Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek hafta hakkında bilgi verdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti din görevlileriyle kahvaltıda biraraya gelen Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Ali Osman Sönmez İslam medeniyetinin cami odaklı bir medeniyet olduğunu belirterek, “Camiyi ve cemaati sevk eden din görevlilerimiz aynı zamanda beşikten mezara hayatın her alanında insanımızın yanındadır. Tüm ömürlerini din hizmetine adayan toplumun önderi konumundaki din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutuluyor daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmeleri için yetkili sendika olarak elimizden gelini yapacağımızı bilmelerini istiyoruz” dedi.

Kaymakam Duru’ya ziyaret

Diyanet-Sen Kula İlçe Temsilcisi Ali Osman Sönmez ve Diyanet-Sen üyeleri hafta etkinleri kapsamında Kula Kaymakamı Kemal Duru’yu da makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kemal Duru’nun yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Sönmez ve Diyanet-Sen üyeleri, sendikanın yaptığı çalışmalar hakkında Kaymakam Duru’ya bilgiler aktardı. Camiler ve Din görevlileri olması dolayısıyla Kaymakam Kemal Duru’ya hediye takdim eden Sönmez ve sendika üyeleri, Kaymakam Kemal Duru ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru ise Diyanet-Sen Kula İlçe Temsilcisi Ali Osman Sönmez ve Diyanet-Sen üyelerine teşekkür etti.
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