Can dostlara mama desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan evcil hayvan yemi üretimi yapan firmalar, Salihli Belediyesi hayvan barınağındaki can dostlara mama desteğinde bulundu. Firmaların bağışladığı mamaları, can dostlara ise öğrenciler verdi.

Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Salihli Gençlik Merkezi ile birlikte Salihli Belediyesi hayvan barınağına gidip barınakta bulunan hayvanlara mamaları verdiklerini ifade eden Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Çağrı Duygu, “Organize Sanayi Bölgemizde evcil hayvan yemi üretimi yapan firmalar, can dostlara mama desteğinde bulunarak, farkındalık oluşturdu. Firmalarımıza mama desteklerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.