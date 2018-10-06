MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:34

Can dostlara mama desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan evcil hayvan yemi üretimi yapan firmalar, Salihli Belediyesi hayvan barınağındaki can dostlara mama desteğinde bulundu. Firmaların bağışladığı mamaları, can dostlara ise...

Can dostlara mama desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan evcil hayvan yemi üretimi yapan firmalar, Salihli Belediyesi hayvan barınağındaki can dostlara mama desteğinde bulundu. Firmaların bağışladığı mamaları, can dostlara ise öğrenciler verdi.

Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Salihli Gençlik Merkezi ile birlikte Salihli Belediyesi hayvan barınağına gidip barınakta bulunan hayvanlara mamaları verdiklerini ifade eden Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Çağrı Duygu, “Organize Sanayi Bölgemizde evcil hayvan yemi üretimi yapan firmalar, can dostlara mama desteğinde bulunarak, farkındalık oluşturdu. Firmalarımıza mama desteklerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku