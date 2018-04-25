Çocuklar 23 Nisan coşkusu yaşadı

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, çocuk büyük tüm misafirlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine hazırladığı sürprizle şaşırttı.Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemen ve Çocuk Bayramı...

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, çocuk büyük tüm misafirlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine hazırladığı sürprizle şaşırttı.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemen ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklar hazırlanan özel fotoğraf alanında Ulu Önder Atatürk ile aynı karede bulunma imkanı yakaladı. 23 Nisan günü tüm Forum Magnesia ziyaretçileri bando takımı eşliğinde 23 Nisan coşkusunu yaşarken, minik misafirler de yüzlerine Türk Bayrağı çizdirdi ve çocuklara dağıtılan Türk Bayrakları alışveriş merkezi içinde renkli kareler oluşturdu.