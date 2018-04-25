Çocukların yüzünü güldüren şenlik

Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen ’Alan Tanıtımı ve Çocuk Şenliği’nde öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük ilgiyle izlendi.

Kula Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından ’Alan Tanıtımı ve Çocuk Şenliği’ düzenlendi. Etkinlikte okulda bulunan alanların tanıtımı yapılırken okul öğrencileri tarafından yıl boyunca yapılan eserler sergilendi, tiyatro gösterileri düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Kula Bekir Sacide Filiz Keleşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Sümen, "Okulumuz tarafından her yıl ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaptığımız okulumuzu ve alanlarımızı tanıtma programına bu yıl yeni bir bakış acısı ekledik. Yıl boyunca okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz tarafından yapılan etkinlikleri çocuk şenliği adı altında vatandaşlarımıza sunarak, okulumuzda yapılan etkinlikleri tanıtmayı hedefledik. Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimiz tarafından yapılan çalışmalarla çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatlarına farklı bir bakış açısıyla başlamasının, başarıdaki en büyük erken olduğunu görüyorsunuz. Eğitim alanında yaptığımız faaliyetlerle, okulumuz kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya atlamıştır. Bundan sonra da okulumuzu tercih edecek öğrencilerimiz ile birlikte faaliyetleriniz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kula Kent Meydanı Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.