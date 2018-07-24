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24 Temmuz 2018 Salı 15:32

Coşkun Sabah, Salihli Belediyespor için sahne aldı

Türk Sanat Müziği’nin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor’un birlik ve beraberlik yemeğinde sahne aldı.Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen gecede, sevilen şarkılarını...

Coşkun Sabah, Salihli Belediyespor için sahne aldı
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Türk Sanat Müziği’nin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor’un birlik ve beraberlik yemeğinde sahne aldı.

Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen gecede, sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Coşkun Sabah, yemeğe katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Birlik ve beraberlik yemeğinin açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Salihli Belediyespor farklı branşlarda faaliyet göstererek başarılı sporcular yetiştirmektedir. Birçok branşımızda çok iyi yerlere geldik. Futbol Takımımız bu yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek. Hedefimiz inşallah 3. Lige çıkmak. Bizim hedefimiz, amacımız sportif başarı ve gençlerimizi spora teşvik etmek” dedi.

Salihli Belediyespor’un birlik ve beraberlik yemeğine Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere, Salihlili iş adamları ve davetliler katıldı.
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