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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:53

ÇTV’de son gün 31 Mayıs

Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs 2018 olduğunu duyurdu. Ödemeler belirtilen tarihe kadar mükelleflerce belediye vezneleri ve e-belediyecilik...

ÇTV'de son gün 31 Mayıs
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Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs 2018 olduğunu duyurdu. Ödemeler belirtilen tarihe kadar mükelleflerce belediye vezneleri ve e-belediyecilik sistemi üzerinden interaktif olarak yapılabilecek.

Her yıl iki eşit taksit olarak tahsil edilen Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs 2017 olduğu açıklandı. Turgutlu Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşüp mağdur olmamaları için ilk taksit ödemelerinin 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi. Ödemeler belediye veznelerinden yapılabileceği gibi www.turgutlu.bel.tr adresi üzerindeki e-belediyecilik modülünden veya anlaşmalı iki banka üzerinden yapılabilecek. Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında başlayacak.
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