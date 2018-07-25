Damlama sulama yöntemiyle kenevir sularken yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde damlama sulama yöntemiyle bahçesinde ekili kenevirleri sulayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftçiibrahim...

Manisa’nın Kula ilçesinde damlama sulama yöntemiyle bahçesinde ekili kenevirleri sulayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftçiibrahim Mahallesi’ndeki bahçesinde ekili keneviri damlama sulama yöntemiyle sulayan A.K. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.K., kenevirlerin kendisine ait olduğunu ve kendisinin ektiğini itiraf etti. A.K’nin üzerinden yaklaşık 5 gram kubar esrar çıkarken, bahçede ekili 62 kök kenevire el konuldu. Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecek.