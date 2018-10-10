Demirci Eğitim-Bir-Sen’de Mehmet Dağlar dönemi

Manisa’nın Demirci ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Demirci İlçe Temsilciği Genel Kurulunda Mehmet Dağlar 122 oyla temsilci seçildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Demirci İlçe Temsilciği kongresi gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu kongrede mevcut başkan Mustafa Kaya aday olmazken Bilal Çetinkaya ile Mehmet Dağlar’ın listeleri yarıştı. 239 delegenin oy kullandığı seçimde Bilal Çetinkaya 115 oyda kalırken Mehmet Dağlar 122 oy alarak ilçe temsilciliğine seçildi. İlçe temsilciliği görevine seçilen Dağlar’ın listesi ise şu isimlerden oluştu; Hasan Akkaya, Mustafa Yıldız, Mehmet Naci Aksoy, Mehmet Zümrüt, Aydın Yıldırım ve Şerif Ali Öztürk.