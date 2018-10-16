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16 Ekim 2018 Salı 16:44

Denizli’de, Salihli fırtınası esti

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasına Salihli Belediyesi damgası vurdu.Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasına...

Denizli'de, Salihli fırtınası esti
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasına Salihli Belediyesi damgası vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasına Salihli Belediyesi damgası vurdu. 10 ilden 17 kulüp ve yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvada adeta Salihli rüzgarı esti. Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez yönetiminde turnuvaya katılan judocular, Denizli’den 13 madalya ile dönerken, turnuvada Salihli Belediyespor Ümit Bayan Judo Takımı şampiyon oldu.

Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası’nda Salihli Belediyessporlu judoculardan Sümeyye Demir 48 kilogramda ve Hilal Öztürk +70 kilogramda 1. olurken, 40 kilogramda Aysun Ağdeve, 44 kilogramda Ceren Kanyılmaz, 48 kilogramda Cennet Yardımcı, 52 kilogramda Şilan Bitgin, 57 kilogramda Tuğba Yılmaz, +70 kilogramda Duygu Dirgen ve +90 kilogramda Ozan Erol 2. olurken, 57 kilogramda Büşra Sevgi ve 52 kilogramda Yağmur Duman 3., 40 kilogramda Zührenaz Sipahi ve 50 kilogramda Kemalcan Çavdar 5. oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, judoculara başarılarının artarak devam etmesi dileğinde bulunarak tebrik etti.
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