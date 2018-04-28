Dünya Dans Günü’nde ’barış’ için dans ettiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde 29 Nisan Dünya Dans Günü, Salihli Belediyesi Bale ve Modern Dans Topluluğu’nun Koreograf Kıymet Eruluç yönetiminde hazırladığı ‘Barış için dans’ temasıyla kutlandı.

Zafer Keskiner Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen program, Salihli Halk Oyunları Derneğinin zeybek gösterisi ile başlarken, Dans Topluluğunun minik ve genç yeteneklerini sergilerken, gösteriler kutlamaya ayrı bir renk kattı. Büyük ilgi gören etkinlik sonunda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Dünya Dans Günü ile ilgili Koreograf Kıymet Eruluç hocamızın bu güzel yavrularımızla hazırladığı program Çanakkale kompozisyonu ile sona erdi. Gördük ki milleti, dili ne olursa olsun müzik ile dans her yerde ortak. Zeybek ile başladığımız yolculuğa Türk Dünyasından ve batıdan modern danslardan örneklerle çok güzel bir gece yaşattılar. Kıymet öğretmenimizi ve yavrularımı kutluyorum” dedi. Karaoğlu, Koreograf Kıymet Eruluç’a tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Barış İçin Dans gösterisini ise Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, öğrenci velileri ve davetliler izledi.