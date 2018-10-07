Eğitim Bir-Sen’de kazanan, Yıldırım Özkan ve ekibi oldu

Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilciliği’nin sonucu merakla beklenen seçimlerinde gülen taraf Yıldırım Özkan ve ekibi oldu.

Salihli Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen Salihli İlçe Temsilciliği seçimlerinde 798 üye oy kullandı. 23 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Yıldırım Özkan ve ekibi 365, Mahmut Yenen ve ekibi 347 oy aldı.

Seçimlerin ardından kısa bir konuşma yapan Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Yıldırım Özkan, “Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilciliği olarak çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Seçime katılıp iradesini sandığa yansıtan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tablo demokrasimiz adına örnek bir tablo oluşturdu. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nasip bizeymiş, yükümüz ağır. Bu bayrağı en iyi şekilde taşıyacağıma inanıyorum.” dedi.

Eğitim Bir-Sen Salihli eski ilçe temsilcisi Durmuş Küçük ise, “Türkiye’ye örnek bir seçim gerçekleştirdik. Katılım oranı yüzde 94’ü aştı. Emaneti alan arkadaşlarımız, bizim değerlerimize sahip çıkarak kardeşlik hukukuna riayet ederek rövanş anlayışı içinde olmadan bu bayrağı daha da yükseltecektir. Kırgınlıklar illaki olmuştur ama kucaklaşacağız. Eskisinden daha çok birbirimize sarılacağız. Bizim sendikamız diğer sendikalar gibi siyasi partiler belediye başkanları tarafından tayin edilmez. Böyle demokratik bir şekilde tayin edilir. Kazanan arkadaşlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum”

Salihli Öğretmenevi Müdürü ve başkan adayı Mahmut Yenen ise, “Güzel ve demokratik bir ortamda seçimlerimizi tamamladık. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Salihli Temsilcisi olan Yıldırım Özkan’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: "Elha Sıla Karacaoğlu, Rafet Eğerci, Muhammet Mustafa Demir, Lütfi Kaçar, Safa Karpat, Hüseyin Akgün."