Eğitim-Bir-Sen’de seçim heyecanı

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından 06 Ekim tarihinde başlatılan temsilcilik ve delege seçimleri 17 ilçe, MCBÜ, KYK ve Büyükşehir olmak üzere 20 sandık bölgesinde gerçekleştirildi.Eğitim-Bir-Sen üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterilerek,...

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından 06 Ekim tarihinde başlatılan temsilcilik ve delege seçimleri 17 ilçe, MCBÜ, KYK ve Büyükşehir olmak üzere 20 sandık bölgesinde gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterilerek, geniş katılımlarla gerçekleşen seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Tecrübe, dinamizm ve istikrar ile güçlü sendikacılığın temellerinin atıldığı, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen temsilcilik ve delege seçimlerimiz teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.

Seçimlere gösterdikleri teveccühle teşkilata duyulan güven ve inancı perçinleyen üyelerine teşekkür eden Öner, "17 ilçemizde ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinde temsilcilik ve delege, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Kredi Yurtlar İl Müdürlüğünde delege olmak üzere toplam 20 merkezde üyelerimizin teveccühü ile geniş katılımlı seçimler yaptık. Yaptığımız bu seçimlerde iradesine sahip çıkarak sandığa koşup oy kullanan üyelerimize, demokratik ve şeffaf bir seçim imkanı sağlayan sandık görevlilerimize, seçim süreci boyunca erdemli duruşlar gösteren temsilcilik ve delege adaylarına teşekkür ederim. Ayrıca uzun yıllar bu teşkilata fedakar bir şekilde hizmet eden, ailesinin ve çocuklarının sevgi ve ilgi rızkından kestiği zamanı teşkilata harcayan, son seçim sürecinde bayrağı genç arkadaşlara bırakan teşkilatımızın kıymetli İlçe Temsilcisi, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Delegelere teşkilatımız adına teşekkürü bir borç biliyorum. Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak kurum kültürümüze yakışan bir seçim süreci yaşadık. Kaybedeni olmayan bu seçimlerle, teşkilatımız kendine yakışan bir sağduyu tablosu çizmiş ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmıştır. Sendikacılığa her alanda yeni katılımlar sağlayan teşkilatımız gerçekleştirdiği seçim süreciyle de gündeme damgasını vurmuştur. Yaşadığımız gurur tüm üyelerimizin emeğidir. Rabbim hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.