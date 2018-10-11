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11 Ekim 2018 Perşembe 11:18

Eğitim Bir-Sen’de Sümen güven tazeledi

Eğitim Bir-Sen Kula Temsilciliğinde olağan kurulunda mevcut başkan Adem Sümen yeniden temsilci seçilerek güven tazeledi.Eğitim-Bir-Sen Kula Temsilciliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen genel kurulda toplam 283 seçmenin...

Eğitim Bir-Sen'de Sümen güven tazeledi
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Eğitim Bir-Sen Kula Temsilciliğinde olağan kurulunda mevcut başkan Adem Sümen yeniden temsilci seçilerek güven tazeledi.

Eğitim-Bir-Sen Kula Temsilciliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle girilen genel kurulda toplam 283 seçmenin tamamının oyunu alan Eğitim Bir-Sen Kula Temsilcisi Adem Sümen, yeniden temsilci olarak seçilerek güven tazeledi. Seçim sonucunun belli olmasından sonra bir açıklama yapan Sümen, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulurken desteklerinden dolayı üyelerine teşekkür etti.

Sümen’in yeni yönetimi ise Enver Ay, Cafer Demir, Celal Harmandalı, Abdullah Akkaya, Hüseyin İzci ve Ahmet Varol’dan oluşuyor.
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