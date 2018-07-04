Elektrikli otobüs şarj istasyonunda sona yaklaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşımda hizmete sunacağı elektrikli otobüsler için yapımına başlanan şarj istasyonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ulaşım alanındaki projelerinde de çevreye duyarlılığı ön planda tutan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi toplu ulaşımda hizmete sunacağı elektrikli otobüsler için yapımına başlanan şarj istasyonunda çalışmalar iş programına uygun şekilde devam ediyor. Şarj Dolum İstasyonu’nun yanı sıra tesiste Elektrikli Otobüs Bakım Onarım ve İşletme Binasında inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çalışmalar her iki binada da eş zamanlı olarak yürütülmekle birlikte binaların betonarme ve çelik çatı imalatları, bina içi tesisatlar, sıva yapılması kapı ve pencerelerin takılması gibi imalatlar tamamlanmış olup zemin döşemeleri, duvar boyaları ve çevre altyapı işleri gibi imalatlar devam etmektedir” dedi.

Söz konusu tesisin mevcut Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yapılmasıyla nedeniyle terminal alanı içerisinde yolcu indirme-bindirme ve depolama yapmakta olan toplu taşıma araçlarının alanlarının da azaldığı göz önüne alındığını belirten Başkan Ergün, bu konuda mağduriyet yaşanmaması amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde araçlara ulaşmalarını sağlamak adına inşaat alanının dışında üstü kapalı durak noktaları ve depolama alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Ergün,” Bu çalışmalarımızın tesis ile birlikte eş zamanlı tamamlanması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çevre dostu elektrikli otobüslerin hizmete girmesiyle birlikte trafik sorunun önemli ölçüde çözüleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, ”Kent merkezindeki servis araçlarının ve diğer araçların getirdiği sıkıntıların çözümü noktasında elektrikli otobüsler Manisamıza önemli katkı sağlayacaktır. Bu güzel yatırımın Manisamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.