MANİSA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:33

Endonezya’ya cansuyu oluyorlar

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova geçtiğimiz hafta önce Sulawesi Adası’nda 7,5 şiddetinde bir deprem ardından da tsunaminin vurduğu Endonezya’da yardımlarına devam ettiklerini ve Türkiye’den götürülen...

Endonezya'ya cansuyu oluyorlar
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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova geçtiğimiz hafta önce Sulawesi Adası’nda 7,5 şiddetinde bir deprem ardından da tsunaminin vurduğu Endonezya’da yardımlarına devam ettiklerini ve Türkiye’den götürülen yardımları 20 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Önce deprem ardından tsunami ile büyük bir facia yaşayan Endonezya’ya yardım ulaştırmak için Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları adeta seferber olurken Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de felaketin yaşandığı bölgede bir taraftan arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor bir yandan da Türkiye’den götürülen yardım malzemelerini dağıtıyor.

Derneğin Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova depremde ölenlerin sayısının 2 bine yaklaştığına dikkat çekerek 70 binden fazla insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bu sayıların her geçen gün arttığını anlattı. Arama kurtarma çalışmalarının yanısıra Türkiye’den götürülen yardımları 20 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Akova, "Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya’da çadırlara yerleşen bin kişiye her gün sıcak yemek dağıtılıyor. Her gün bin kişiye dağıtılan yemekte pilav, tavuk ve sebze bulunuyor. Bu arada bölgede en büyük sorunu yaşayan bebek ve çocuklara da balon, şeker gibi sevebilecekleri ürünler dağıtılarak yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Genel Merkezimizin oluşturduğu ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Gerekli görüldüğünde bir kampanya ile bölgenin ihtiyaçlarını duyuracağız" dedi.
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