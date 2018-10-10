MANİSA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:01

Engeller büyükşehirle aşılıyor

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki iki vatandaşın daha yüzünü güldürdü. Eşref Korala isimli vatandaşa akülü tekerlekli...

Engeller büyükşehirle aşılıyor
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Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki iki vatandaşın daha yüzünü güldürdü. Eşref Korala isimli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunulurken; geçirdiği rahatsızlık sonucu 3 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Latif Çetin’e de hasta yatağı armağan edildi. Ziyaretlerden sonra ortaya çıkan en güzel görüntü ise yüzlerdeki tebessüm oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ile birlikte Korala ve Çetin ailelerinin evlerine ziyarette bulundu. Damar tıkanıklığı yüzünden ayakları kesilen 33 yaşındaki Eşref Korala’ya Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü tekerlekli sandalye armağan edildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini aileye iletti. Akülü tekerlekli sandalye desteği için çok mutlu olduğunu belirten Eşref Korala, “Çocuklarımı okula götürürken, artık daha rahat olacağız. Eşim olmadan asla dışarı çıkamıyordum. Şimdi bu sandalye ile rahat bir nefes alacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Latif Çetin de köşe başında bulunan tahtaya işaretlerle teşekkür ederim yazdırarak, duygularını ifade etti.

‘Büyükşehir hep yanımızda’

Heyetin ikinci ziyareti Çetin ailesine oldu. Ağabeyini kaybettikten sonra yaşadığı üzüntü sonucu hareket refleksini ve konuşma yetisini kaybeden Latif Çetin de, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hediyesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Çetin ailesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri’nden faydalandıklarını ve özellikle fizyoterapist desteği sayesinde kardeşleri Latif Çetin de yavaş yavaş hareket duyularının harekete geçtiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Latif Çetin’in ablası Zale Daldal, “Büyükşehir hep yanımızda. Evde bakım hizmeti ekipleri, periyodik olarak işlemlerini yapıyor. Hasta yatağı talebimiz olmuştu. Onu da sağladınız. Cengiz Ergün başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Yüzlerde gördüğümüz tebessüm, bizleri en çok mutlu eden o duygu. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımıza desteklerimiz sürecek” dedi.
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