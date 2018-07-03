MANİSA:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:05

Fotoğraflarla Gördes’i tanıttılar

Manisa’nın Gördes ilçesine fotoğraf gezisi düzenleyen Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, 70 yıl önce heyelandan dolayı yer değiştiren Gördes’in eski yerleşim yerini fotoğraflarına yansıttı.Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Fotoğraf...

Fotoğraflarla Gördes'i tanıttılar
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Manisa’nın Gördes ilçesine fotoğraf gezisi düzenleyen Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, 70 yıl önce heyelandan dolayı yer değiştiren Gördes’in eski yerleşim yerini fotoğraflarına yansıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Fotoğraf Derneği arasında imzalanan ‘Manisa’nın 100’ü fotoğraf projesi kapsamında, dernek üyeleri Manisa’nın Gördes ilçesine fotoğraf gezisi düzenledi. Gördes Belediyesinin de araç desteğiyle iki gruba ayrılan dernek üyeleri Gördes Kültür evini, Gördes’in eski yerleşim yeri olan Aşağı Gördes’i, Güneşli, Kayacık, Oğulduruk ve Çiçekli mahallelerini gezerek fotoğraf çekti. 1948 yılında büyük bir toprak kayması sonucu yer değişimde bulunan Gördes’in eski yerleşim yerini de gezen fotoğraf severler tarihe ışık tuttu. Gördes’in tarımını ve kültürünü fotoğraf karelerine yansıtan fotoğraf severler, geziden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "En güzel fotoğraflar henüz çekilmemiş fotoğraflardır ve henüz çekilmemiş o fotoğrafları, dost yüzlerle aramanın keyfi bambaşkadır diyerek Manisa’nın 100’ü Fotoğraf Projemizde Gördes ilçesinde zamanı dondurduk. Işığın İzinde 41. durağımız Gördes’te misafirperverliği için Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’a, eşsiz güzelliklerini barındıran köylerinde bize rehberlik eden Gördes Belediyesi personellerine, Gördes’in samimi insanlarına, MAFOD üyelerimize ve katılımcı fotoğraf dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gezi sonrası Gördes Belediyesi tarafından verilen yemekle fotoğraf severler Gördes’ten ayrıldı.
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