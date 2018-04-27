MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 17:47

Gaziler Mahallesi Salihli Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gaziler Mahallesi’ni ziyaret ederek hem belediye ekiplerinin mahalleye döşediği kilit parke taş çalışmalarını inceledi hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim...

Gaziler Mahallesi Salihli Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gaziler Mahallesi’ni ziyaret ederek hem belediye ekiplerinin mahalleye döşediği kilit parke taş çalışmalarını inceledi hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile Gaziler Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Kayda, Gaziler Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Büyükşehir Yasası ile birlikte 25 mahalleden 102 mahalleye yükseldiklerini ve hizmet alanının genişlediğini ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “ Bugüne kadar Salihli’de tam bir milyon metrekare taş döşedik. Gaziler Mahallesi’ndeki taş döşeme çalışmalarımız bitme noktasına geldi. Düzenlemiş olduğumuz projelerle daha önceden evlerin duvarlarına sıvama ve boyama işlemi yapmıştık. Bu mahalleye ilk geldiğimde ilk sözüm bu mahallenin Salihli’ye olan bağlantısındaki üst geçiti yapacağım demiştim. Birçok insanımızı bu noktada kaybettik. En son bu mahallede yaşayan bir yavrumuzu kaybetmiştik. Dolayısıyla vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziler mahallemize döşenen taşlar, pırıl pırıl sokaklar hayırlı olsun güle güle kullanın” şeklinde konuştu.

Belediye tarafından mahallelerine kazandırılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda´ya teşekkürlerini iletti. Başkan Kayda incelemelerinin ardından mahalle sakinleri ile tek tek sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku