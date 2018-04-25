MANİSA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:31

Geleceğin grafik tasarımcılarının eserleri hayran bıraktı

Manisa Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, 2017-2018 eğitim döneminde yaptıkları eserleri sergiledi.Yaklaşık 90 eserin yer aldığı sergi açılışına, Manisa Vali Yardımcısı Volkan...

Geleceğin grafik tasarımcılarının eserleri hayran bıraktı
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Manisa Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri, 2017-2018 eğitim döneminde yaptıkları eserleri sergiledi.

Yaklaşık 90 eserin yer aldığı sergi açılışına, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından yapılan eserlerine hayran kaldı. Sergi hakkında bilgi veren Grafik ve Fotoğraf Bölümü Alan Şefi Özgül Apak, grafik bölümü öğrencileriyle 2017-2018 eğitim öğretim döneminde atölye derslerinde, kurslarda yaptıkları çalışmaları sergilediklerini ifade etti. Apak, “Çeşitli teknikler var. Karakalem tekniği, illüstrasyon tekniği, renkli çalışmalarımız, kurumsal kimlik çalışmalarımız. Biz hem dijital baskı hem de çocukların karakalem yeteneklerini ön plana çıkararak çeşitli kompozisyonlar, tasarımlar kurarak sergilemeyi planladık. Okul idaremiz her zaman yanımızda oldu. Emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizim için bir değişiklik, çocuklarımız için moral ve motivasyon oldu” diye konuştu.
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