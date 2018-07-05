MANİSA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:04

Genel Müdür Coşkun projeleri anlattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi’ni ziyaret ederek, idare olarak mahallede hayata geçirecekleri projeleri anlattı.MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar ilçesine...

Genel Müdür Coşkun projeleri anlattı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi’ni ziyaret ederek, idare olarak mahallede hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi’ni ziyaret etti. Genel Müdür Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Sezgin Gazi, MASKİ İlçe Şefi Murat İpek ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya ve teknik personel eşlik etti. Mahallede Muhtar Ömer Akaydın ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Coşkun, Akselendi’de hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Belde durumundan mahalleye dönüşen Akselendi’de içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının yanı sıra, yeni içme suyu deposu inşa edilmesi için de proje hazırlıklarının devam ettiğini belirten Genel Müdür Coşkun, mahalleleri yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ayrıca Genel Müdür Coşkun, Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler Mahallesi’nde Muhtar Ceyhun Kılınç ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Genel Müdür Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Sezgin Gazi, MASKİ İlçe Şefi Murat İpek ile Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya ve teknik personel eşlik etti. 154 Mahalle Projesi ile 15 kilometre altyapı ve 26 bin metrekare kilit parke taş döşenen mahallede büyük bir dönüşüme imza atıldı. Genel Müdür Coşkun, Sünnetçiler’de hayata geçirilen çalışmaların hayırlı uğurlu olması diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde il genelinde önemli projelere hayat verdiklerini belirten Genel Müdür Coşkun, Manisa’nın kalkınması noktasında çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesine daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek için yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sümbül Sokak’ta vatandaşların ve muhtarın talebi üzerine sık sık arızalara neden olan içme suyu şebeke hattını yenileyerek vatandaşlara kesintisiz su temin etti.
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