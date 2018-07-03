Genel Müdür Coşkun: 'Yoğun tempoda çalışmalarımızı yürütüyoruz'

MASKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı ilçe şefleri toplantısı MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Müdür Coşkun, büyük bir coğrafi alana yayılan yatırımların kontrolünü sağlama noktasında verimli toplantılara imza attıklarını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerde yürütülen hizmet kalitesini daha da güçlendirmek amacıyla aylık ilçe şefleri toplantılarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantıya MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ile Şehnaz Başaran, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak, Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Parmaksız, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İbrahim Perkmen ve İçme Suyu Dairesi Başkan Vekili Recep Günay katıldı. İlçelerde hayata geçirilen yatırımların kontrol süreci ile ilgili istişarelerde bulunulan toplantıda vatandaşların refahı için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 1 milyon 400 binin üzerinde nüfusa sahip Manisa’da önemli yatırımlara hayat verdiklerini ifade ederek, “İdare olarak hemşerilerimize hak ettikleri hizmetleri ulaştırmak için yoğun tempoda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Altyapı yatırımlarından içme suyu yatırımlarına, atıksu arıtma tesislerine kadar birçok alanda hizmet veren bir kurumuz. Hatta ilimizin ilk ve tek genel müdürlüğüyüz. Bu noktadan hareketle üzerimize düşen sorumluluğun da ilk günden itibaren bilinci içerisindeyiz. Büyük bir coğrafi alana yayılan yatırımlarımızın kontrolünü sağlama noktasında ilçelerimizde görev yapan ilçe şeflerimiz ile merkez arasında koordinasyonu korumak çok önemli. Her ay düzenlediğimiz toplantılarımızda ilçe şeflerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz” dedi.