Gökkaya Mahallesinin altyapısına 4 buçuk milyon liralık yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde 4 buçuk milyon TL yatırımla 18 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasına başladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il...

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde 4 buçuk milyon TL yatırımla 18 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği projelerle köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinin alt ve üstyapısını yeniliyor. Bu kapsamda MASKİ, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde 18 kilometrelik kanalizasyon hattı yenileme çalışmasına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen altyapı işine 4 buçuk milyon TL yatırım gerçekleştirildi.