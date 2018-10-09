MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 16:20

Gölmarmara merkeze 3 kilometre içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddeleri öncesinde döşeyeceği 3 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasına Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile başladı.Manisa...

Gölmarmara merkeze 3 kilometre içme suyu hattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddeleri öncesinde döşeyeceği 3 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasına Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yapmış olduğu altyapı çalışmaları ile yılların sıkıntılarına son veriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 7 buçuk milyon TL yatırım ile Gölmarmara’da yürütülen iş kapsamında başlanan 8 kilometrelik yağmursuyu hattının ardından 3 kilometrelik içme suyu hattındaki çalışmalara da start verildi. Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile başlayan içme suyu hattı yenileme çalışması sayesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddelerinin altyapısı sağlıklı hale getirilecek. İçme suyu hattındaki çalışmalar Uğur Mumcu Caddesi ile devam edecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. İlimizin her noktasında vatandaşlarımızın refah seviyesi yüksek bir hayat standardına kavuşturmanın görevimiz olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Gölmarmara ilçe merkezimizde de daha sağlıklı bir altyapı inşa etmek için çalışmalarımıza başladık. 8 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeyeceğimiz ilçemizde yağışlı havalarda yaşanan taşkın manzaralarına son vereceğiz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gölmarmaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak olan prestij caddeleri için de içme suyu hatlarını daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak bir hale getiriyoruz.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku