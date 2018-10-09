Gölmarmara merkeze 3 kilometre içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddeleri öncesinde döşeyeceği 3 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasına Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile başladı.Manisa...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddeleri öncesinde döşeyeceği 3 kilometrelik içme suyu hattı çalışmasına Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yapmış olduğu altyapı çalışmaları ile yılların sıkıntılarına son veriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 7 buçuk milyon TL yatırım ile Gölmarmara’da yürütülen iş kapsamında başlanan 8 kilometrelik yağmursuyu hattının ardından 3 kilometrelik içme suyu hattındaki çalışmalara da start verildi. Baş Öğretmen Sabri Bulut Caddesi ile başlayan içme suyu hattı yenileme çalışması sayesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddelerinin altyapısı sağlıklı hale getirilecek. İçme suyu hattındaki çalışmalar Uğur Mumcu Caddesi ile devam edecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Manisa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. İlimizin her noktasında vatandaşlarımızın refah seviyesi yüksek bir hayat standardına kavuşturmanın görevimiz olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Gölmarmara ilçe merkezimizde de daha sağlıklı bir altyapı inşa etmek için çalışmalarımıza başladık. 8 kilometrelik yağmursuyu hattı döşeyeceğimiz ilçemizde yağışlı havalarda yaşanan taşkın manzaralarına son vereceğiz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gölmarmaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak olan prestij caddeleri için de içme suyu hatlarını daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak bir hale getiriyoruz.” dedi.