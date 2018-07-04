MANİSA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:38

Gördes’e ilk bayan kaymakam atandı

Manisa’nın Gördes ilçe Kaymakamı Fatih Ayaz’ın 8 aylık görevinden sonra dil kursu nedeni ile ilçeden ayrılmasının ardından yerine Kaymakam vekili olarak 25 yaşındaki Büşra Uçar atandı. Uçar, Gördes’in ilk kadın kaymakamı olarak...

Gördes'e ilk bayan kaymakam atandı
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Manisa’nın Gördes ilçe Kaymakamı Fatih Ayaz’ın 8 aylık görevinden sonra dil kursu nedeni ile ilçeden ayrılmasının ardından yerine Kaymakam vekili olarak 25 yaşındaki Büşra Uçar atandı. Uçar, Gördes’in ilk kadın kaymakamı olarak tarihe geçti.

Son kararname ile Gördes’e ilk kez bir kadın kaymakam atandı. Gördes ilçesine atanan Kaymakam vekili Büşra Uçar, makamına oturarak görevine başladı. Uçar, "Gördesli Şehit Makbule Hanım’ın memleketinde görev yapan ilk bayan kaymakam olmaktan büyük bir onur yaşıyorum. Doğasıyla, havasıyla, insanıyla güzel ve sakin bir ilçe olan Gördes’te ilçe kaymakamlığımızın kapısı tüm vatandaşlarımıza açıktır. Devletimiz her daim ve her zaman milletimizin yanındadır. İnşallah Gördes’te eğitim başta olmak üzere bir çok projede ilçe halkımıza hizmet vereceğiz" dedi.

Gördes’e atanan ilk kadın Kaymakam olan Büşra Uçar, 1993 yılında Çanakkale Ezine’de doğdu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olan Uçar, 2017 yılında açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak göreve başladı. Çanakkale’de il stajını tamamlayan Uçar, Balıkesir, Erdek ve Aydın Sultanhisar ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Uçar, 2 Temmuz 2018 tarihindeki kararname ile Gördes ilçesine atanan ilk kadın kaymakam oldu.
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