Görme engelli öğretmen çocuklara ışık oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu öğrencileri, görme engelli Türkçe öğretmenleri Hasibe Boztepe’nin önderliğinde, okul dergileri Salkım’ın ikinci sayısını çıkardı.

İlk sayısı 2011 yılında görme engelli Türkçe Öğretnemi Hasibe Boztepe’nin editörlüğünde çıkan Salkım Dergisinde olduğu gibi ikinci sayıda da öğrencilerin özgün yazıları derginin merkezinde yer aldı.

Görme engelli Türkçe öğretmeni Hasibe Boztepe, "Ulusal ve uluslararası ödül almış şiir ve hikayeleriyle birlikte, spor köşesi, tarih köşesi, kişisel gelişim ve rehberlik köşesi, basında biz, gurur tablomuz, mezun öğrenci köşesi gibi köşelere ek olarak okul öğretmenlerinin hazırlamış olduğu İngilizce, matematik köşeleri, veli köşesi, sağlık köşesi, röportaj köşesi, etkinliklerimiz köşesi, gelenek ve göreneklerimiz, Sarıgöl’ün şehitleri gibi bir çok köşe eklenmiştir’’ dedi.

Dergiyi çıkarma amaçlarının öğrencilere edebiyatı sevdirmek, eser bırakma bilinci kazandırabilmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Boztepe ayrıca bu derginin satışından elde edilecek gelirin de okula kalacağını dolayısla da yine öğrencilere döneceğini vurguladı.

Boztepe, derginin proje aşamasından itibaren, yazıların derlenip-toplanması ve basım sürecinde okul müdürü Ahmet Balamutcu ve kendisi de bir öğretmen olan eşi Süleyman Boztepe’den büyük destek gördüğünü söyleyerek teşekkür etti.

Basım masraflarını esnaf karşıladı

Deginin basım masraflarını üstlenen Sarıgöl esnafına da teşekkür eden Boztepe, derginin ilk dergiye göre daha dolu bir içeriğe sahip olduğunu ve daha profesyonelce hazırlandığını bu nedenle de okurların ilk sayıyı olduğu gibi bu sayıyı da çok beğeneceklerini belirtti.

Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu görme engelli öğretmeni Hasibe Boztepe, derginin tanıtımı amacıyla Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç’ı makamında ziyaret ederek dergi hakkında bilgi verdi ve örnek bir dergiyi hediye etti.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, çalışmanın diğer okullara da örnek olmasını dileyerek, görme engelli öğretmen Hasibe Boztepe’yi kutladı.

‘’Gören gözlere ışık oldu’’

Boztepe, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç’a da ziyarette bulundu. Boztepe’nin çalışmalarının takdir edilecek türden olduğunu belirten Kılıç, "Öğretmenimizin çalışmalarını yakından takip etmekteyim. Gerçekten önemli bir çalışma başlattı. Görmeyen gözlerine rağmen gören gönüller ışık saçtı. Çocuklarını dersi sevdirdi, kutlarım’’ dedi.