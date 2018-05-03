Güzelyurt Kapalı Pazar Yeri Projesi’nin temeli atıldı

Manisa’nın yıllardan bu yana süren kapalı pazar yeri sıkıntısını önemli ölçüde çözecek olan Güzelyurt Kapalı Pazaryeri Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yunusemre Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve yaklaşık 25 milyon TL’ye mal olacak kapalı pazar yeri projesinin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

Yunusemre Belediyesi, yaklaşık 500 esnafın tezgah açabileceği, içinde kültür ve gençlik merkezi, otopark ve 650 kişilik konferans salonunun bulunduğu Güzelyurt Kapalı Pazar Yeri Projesini Manisalılara kazandırıyor. Türkiye’ye örnek olacak modern kapalı pazar yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin ev sahipliğini yaptığı törene, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (MESOB) Hasan Geriter, Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, milletvekili aday adayları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, yüklenici firma yetkilileri ve pazarcı esnafı katıldı. Törende ilk olarak konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Manisa’da kangren haline gelen soruna el atan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Her zaman hizmetleriyle yanımızda olan, kapısı her zaman bize açık olan, bu sorunu çözmek adına adım atan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum. Bizlerin hiper ve süper marketlerle mücadele etmemizde, vatandaşımıza hizmet noktasında güzel modern bir pazar yeri kazandırılması adına bu proje çok önemliydi. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

4 kattan oluşacak projeyle Manisa’ya güzel bir proje kazandırdıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise 25 milyon TL’ye mal olacak proje hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi, “4 kattan oluşan, prefabrik betonlama ve giydirme cepheleriyle 29 bin metrekare kapalı alanda kurulacak güzel bir proje. Yaklaşık maliyeti 25 milyon TL. İçerisinde 2 katlı toplam 15 bin metrekare alana sahip kapalı bir pazar yeri bulunuyor. Kapalı ve açık otoparkın yer aldığı bir pazar yeri. Yaklaşık 500 esnafın satış yapabileceği, mescid, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları, kafeteryaları, iş yerleri, gençlik merkezi ve konferans salonları ile kompleks bir proje. Bu projede 650 kişilik konferans ve sergi salonuyla Manisa’nın en büyük kültür ve gençlik merkezini inşa ediyoruz. Kültür ve gençlik merkezimizin girişi ayrı yerlerden olacak. 2 projeyi birleştirerek harika bir projeyi ortaya çıkardık” diye konuştu.

Başkan Çerçi, "Tüm ihtiyaçlar düşünülerek bir proje hazırlandı. Kendi mimari tarzımızla kente bir vizyon kazandırıyoruz. Bu proje sağlamlığıyla, mimarisiyle kalitesiyle kültürümüzün izlerini taşıyan bir proje. Kendi çizgimiz farklı bir mimari, farklı bir üslup. Bu projeye çok sayıda insanın emeği geçti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehre bir kimlik, değer katacak bir proje. İddialı konuşuyorum. Ne bölgemizde ne de Türkiye’de böyle bir proje var. İşte böyle güzel bir projeyi ilimize kazandırıyoruz” ” ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma yetkilisi Nuri Özcan’ı sahneye davet eden Başkan Çerçi, projeyi erken bitirmeleri için söz aldı. Belediye Başkanı Çerçi, firma yetkilisinin projeyi yıl sonuna yetiştirme sözü üzerine, “Tarihi benim öne çekmeme kalmadı, firmamızdan bunun sözünü aldık. Bunu yazdık bir kenara” dedi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise Yunusemre Belediyesinin vizyon projeleriyle şehrin geliştirdiğini ifade ederek, “Manisa’nın en önemli ihtiyaçlarından birini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen bir projenin temel atmasında bir aradayız. 30 bin metrekare gibi çok büyük bir alanda yalnızca yapılacak projeyi pazar yeri olarak ifade etmek doğru değil. Bu yatırım çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Öncelikle bu hizmeti diğer belediye hizmetlerinde olduğu gibi devletimizin, hükümetimizin imkanlarını ilçemize getirme noktasında büyük bir gayret sarf eden belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Proje merkezdeki otopark sıkıntısını hafifletecek; Güzelyurt’un gelişmesine de imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çerçi ve protokol üyeleri dualar eşliğinde butona basarak projenin temelini attılar.

Proje hakkında

Güzelyurt Mahallesi’ne 8 bin metrekare taban oturma alanına sahip olan proje; toplamda 30 bin metre karelik kapalı alana sahip. Proje bodrum katıyla beraber 4 katlı ve betonarme prefabrik olarak yapılacak. Bodrum katında 145 binek ve 40 kamyonet olacak şekilde 164 araçlık otopark bulunacak. Zemin katında 4300 metrekare alana sahip pazar yeri ve 21 tane asma katlı dükkan yer alacak. 1. katında 6 bin 800 metrekare pazar yeri ve zemin katla bağlantıyı sağlayan yürüyen merdivenler, ikisi yük asansörü olmak üzere 6 asansör bulunuyor. 2. katta 650 kişilik konferans salonu, gençlik merkezi, kafeterya, 4 sınıf, 4 atölye, sergi salonu, fuaye, etkinlik salonu yer alıyor. Zemin kattan pazar yerine 4 ayrı noktadan giriş yapılabilecek