Haşereyle mücadele için tarımsal sulama bölgelerinde inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, tarımda suyun fazla kullanıldığı Yeni Harmandalı, Çavuşoğlu, Hacıhaliller, Aşağıçobanisa ve Karaoğlanlı mahalle muhtarlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi haşereye karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını havaların sıcak gittiği bu günlerde arttırarak devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve mahalle muhtarlarıyla, haşere ile mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Yeni Harmandalı, Çavuşoğlu, Hacıhaliller, Aşağıçobanisa ve Karaoğlanlı’ya ziyarette bulundu. Ziyarette mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akbaş, üzüm, mısır gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde bol suya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yapılan sulama ve oluşabilecek haşere üremesine karşılık alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Akbaş, ziyarette ayrıca yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kurban Bayramı’nın da yaklaştığını hatırlatan Başkan Akbaş, kimi vatandaşların yetiştirmek kimilerinin ise bayramda satışa sunacakları kurbanlıkların sayılarında artış yaşanmaya başladığına dikkati çekerek, bununla ilgili olarak hayvanların bulundukları alanlarda ve gübrelik alanlarda da ilaçlama çalışmalarının artarak devam ettiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Havaların bir hayli ısındığı bu günlerde muhtarlarımız ve üreticilerimizle bir araya gelerek haşere konusunda çalışmalarımızı anlattık, neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarımız daha da sıklaşarak vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmeleri için çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.