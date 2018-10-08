Hastaneye gelen Suriyelilere tercüman desteği

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türkçe bilmeyen göçmen hastalar için Suriyeli tercüman görevlendirildi.Manisa’nın Salihli ilçesindeki Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Suriyeli...

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türkçe bilmeyen göçmen hastalar için Suriyeli tercüman görevlendirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Suriyeli tercüman görevlendirdi. Suriyeli tercüman Omar Calkama, Salihli Devlet Hastanesi’nde sözleşmeli olarak göreve başladı. Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Gökhan Gürsoy “Devletimiz bu vatandaşlarımızı kabul etti. Onlara sağlık konusunda gerekli hizmeti yeterince veremiyorduk. Çünkü doğru iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Bir tercüman görevlendirilmesi herkesi rahatlattı. Hasta derdini anlatabildiği için mutlu. Hekim hastasının derdini bilince derman olmakta zorlanmıyor. Daha kısa sürede doğru sonuca ulaşıyor. Ameliyat vakalarında hasta neye imza attığının bilinci ile huzur içinde ameliyata giriyor. Omar Calkama ile daha iyi hizmet verdiğimiz bir gerçek. Başarılar diliyorum dedi.

1996 yılında Suriye’nin Lazkiye kentinde doğan Calkama’nın lise mezunu olduğu ve Türkiye’ye geldiği günden buyana bir çok ilde tercümanlık yaptığı öğrenildi.