MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:48

Hastaneye gelen Suriyelilere tercüman desteği

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türkçe bilmeyen göçmen hastalar için Suriyeli tercüman görevlendirildi.Manisa’nın Salihli ilçesindeki Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Suriyeli...

Hastaneye gelen Suriyelilere tercüman desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türkçe bilmeyen göçmen hastalar için Suriyeli tercüman görevlendirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Suriyeli tercüman görevlendirdi. Suriyeli tercüman Omar Calkama, Salihli Devlet Hastanesi’nde sözleşmeli olarak göreve başladı. Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Gökhan Gürsoy “Devletimiz bu vatandaşlarımızı kabul etti. Onlara sağlık konusunda gerekli hizmeti yeterince veremiyorduk. Çünkü doğru iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Bir tercüman görevlendirilmesi herkesi rahatlattı. Hasta derdini anlatabildiği için mutlu. Hekim hastasının derdini bilince derman olmakta zorlanmıyor. Daha kısa sürede doğru sonuca ulaşıyor. Ameliyat vakalarında hasta neye imza attığının bilinci ile huzur içinde ameliyata giriyor. Omar Calkama ile daha iyi hizmet verdiğimiz bir gerçek. Başarılar diliyorum dedi.

1996 yılında Suriye’nin Lazkiye kentinde doğan Calkama’nın lise mezunu olduğu ve Türkiye’ye geldiği günden buyana bir çok ilde tercümanlık yaptığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku