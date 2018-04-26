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26 Nisan 2018 Perşembe 14:46

Hayvancılık desteklemeleri hesaplara yatıyor

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 2017 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin, üreticilerin kimlik numaralarının son rakamına göre 27 Nisan Cuma gününden itibaren banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.Konu ile...

Hayvancılık desteklemeleri hesaplara yatıyor
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AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 2017 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin, üreticilerin kimlik numaralarının son rakamına göre 27 Nisan Cuma gününden itibaren banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Kula İlçe başkanı Ahmet Palabıyık, “Bakanlığımız tarafından ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, kayıt sistemlerinin güncel tutulması ve hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması amacı ile yetiştiricilerimiz desteklenmektedir. Bakanlığımız aldığı karar gereği destekleme ödemelerini direkt üreticilerin TC kimlik numaralarını baz alarak Ziraat Bankası üzerinden aktarmaktadır. 2017 yılı hayvancılık desteklemeleri kapsamında 2. dönem buzağı desteklemeleri ve gıda mevzuatına uygun veya soğutulmuş çiğ süt üretimi yapan üreticilerimizin TC kimlik numarası son hanesi 0-2 olan 27 Nisan 2018 Cuma günü, TC kimlik numarası son hanesi 4-6 olan 04 Mayıs 2018 Cuma, kimlik numarasının son hanesi 8 olan 11 Mayıs 2018 Cuma günü hesaplarında olacaktır” dedi.

Hayvancılığa verilen desteklerin üreticilerin hayvancılığı sürdürmesi ve geliştirmesi açısından çok yararlı olduğunu belirten Palabıyık, "Üreticilerimiz aldıkları destekler ile ihtiyaçlarını gidermekte ve aynı zamanda ekonomiye katma değer sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.
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