MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 14:28

Hem Kur’an öğreniyor hem spor yapıyorlar

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okulları uygulamasına katılan çocuk ve gençler, sportif faaliyetlerinin yanı sıra Kur’an-i Kerim ve dini bilgiler öğreniyor.Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl...

Hem Kur'an öğreniyor hem spor yapıyorlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okulları uygulamasına katılan çocuk ve gençler, sportif faaliyetlerinin yanı sıra Kur’an-i Kerim ve dini bilgiler öğreniyor.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa İl Müftülüğü arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde yaz spor okullarına katılan öğrenciler, hem Kur’an-i Kerim öğreniyor hem de spor yapıyor. Konuyla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Amacımız manevi değeri güçlü gençler yetiştirmektir. Sporda hem başarıyı hem de centilmenliği ön plana çıkarır. Bazı başarılı sporculara baktığınızda sahaya çıkarken kendi inanç değerlerini yansıtan hareketler yaptıklarını görüyoruz. Sporcularımız, kendi değerlerine saygılı ve ahlaklı şekilde büyürse zaten sportif başarı da kendiliğinden gelir. Sportif başarıda ahlakın üstünlüğü çocuklarımızda görülmeli. Bu çerçevede hem gençlerimiz Kur’an öğreniyor hem de sporlarını yapıyorlar. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize güzel gelecekler dileyerek başarılar diliyoruz. Onlar için güzel gelecekler hedefliyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku